Ростов-на-Дону, , 10:01 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над волгоградской командой «Динамо-Синара» в матче чемпионата России. Встреча завершилась со счётом 28:44 в пользу подопечных Пера Юханссона.

Наибольшее число голов записали на свой счёт Милана Таженова — восемь, Виктория Борщенко и Валерия Собкало — по шесть.

Напомним, что этому поединку предшествовала победа донского клуба над соперницами из Тольятти — «Ладой» (28:24).

В настоящее время «Ростов-Дон» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, не допустив пока ни одного поражения.

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