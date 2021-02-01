Горно-Алтайск, , 09:27 — REGNUM Летом 2021 года в Республике Алтай впервые пройдёт один из этапов международного ралли «Шёлковый путь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соревнования проходят ежегодно с 2009 года. Однако в 2020 году коррективы внёс коронавирус, из-за чего гонка была отменена. В этом году ралли состоится с соблюдением всех санитарных требований на территории трёх стран — России, Китая и Монголии.

Старт намечен на 1 июля в Омске. Финишируют участники спустя десять дней в китайском городе Урумчи. Всего им предстоит преодолеть десять этапов общей протяженностью около 5 тыс. км.

«По территории Республики Алтай ралли «Шелковый путь» пройдет впервые, хотя наш Чуйский тракт считается северным ответвлением Великого шелкового пути и был довольно известным торговым маршрутом, который традиционно связывал территорию России с Монголией и Китаем», — заявил глава региона Олег Хорохордин.