Бергамо, Италия, , 09:11 — REGNUM «Лацио» одержал победу над «Аталантой» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лацио» голы забили защитник Адам Марушич (3), полузащитник Хоакин Корреа (51) и нападающий Ведат Мурики (82). У «Аталанты» отличился хавбек Марио Пашалич (54).

На сегодняшний день «Лацио» занимает шестое место в чемпионате Италии, в активе команды 37 очков. «Аталанта» идёт на седьмом месте с 36 очками.

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