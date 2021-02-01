Брайтон, Великобритания, , 08:27 — REGNUM «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Единственный гол в матче забил нападающий «Брайтона» Леандро Троссард на 17-й минуте.

На сегодняшний день «Брайтон» занимает 17-е место в АПЛ, на счету команды 21 очко. «Тоттенхэм» идёт на шестом месте с 33 очками.

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