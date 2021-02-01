Иркутск, , 08:27 — REGNUM Матчи группы А чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд, отмененные в марте-апреле 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции, состоятся в Иркутске 11−17 октября 2021 года. Предполагается участие сборных России, Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии и Эстонии. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, ссылаясь на письмо от Международной федерации бенди.

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«Как вы помните, в марте 2020 года в Иркутске начался XL чемпионат мира по хоккею с мячом: состоялись игры группы В, в которых участвовало 10 команд. В марте-апреле должны были пройти игры сильнейших команд мира — группы А. Но в связи с начавшейся пандемией коронавируса их пришлось отложить. Весь 2020 год болельщики хоккея с мячом ждали информацию о чемпионате», — сказал Игорь Кобзев.

Губернатор поручил министерству спорта Иркутской области актуализировать работу по организации и проведению чемпионата мира в Иркутске.

Как уже сообщало ИА, в 2021 году чемпионат мира по хоккею с мячом должен был состояться в Сыктывкаре. Теперь, по решению Международной федерации бенди, турнир в этом городе перенесен на 2022 год. Специально к чемпионату в Иркутске построен и введён в эксплуатацию ледовый дворец «Байкал», он рассчитан на 6 тыс. зрителей и является уникальным объектом для Восточной Сибири, единственным от Урала до Дальнего Востока.

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