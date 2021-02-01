1 февраля 2021 | Время чтения 2 мин

Чебоксары, , 12:58 — REGNUM В столице Чувашии растёт популярность отдыха в Заволжье, которое всегда считалось центром загородного волжского отдыха в Чебоксарах. Зимой здесь почти не заметает снегом лыжные тропы, которые особенно активно утрамбовывают в выходные дни чебоксарцы, утомлённые городской суетой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лыжная аллея Наталия Николаева © ИА REGNUM

Указатели для лыжников Наталия Николаева © ИА REGNUM

Лыжная медитация Ирина Павлова В сосновом лесу Наталия Николаева © ИА REGNUM

Одним из центров загородного зимнего отдыха является посёлок Сосновка. Его облюбовали любители неторопливой лыжной прогулки, которая больше является медитацией на красоты соснового леса, и профессиональные спортсмены, которые лихо пролетают мимо и кажутся начинающим лыжникам суперменами. Для удобства лесной участок утыкан указателями с километражем, чтобы лыжники не только ориентировались между соснами, но и могли понять, сколько километров их пронесло по накатанным колеям.

Сосновый бор Наталия Николаева © ИА REGNUM

После многокилометрового броска Наталия Николаева © ИА REGNUM

Зимняя радость Наталия Николаева © ИА REGNUM Снежный водопад Наталия Николаева © ИА REGNUM

Указатель из дерева Наталия Николаева © ИА REGNUM Следы Наталия Николаева © ИА REGNUM

Здесь же можно услышать рёв снегоходов, детский смех на горках, тявканье и рыки собак. Несмотря на это, лесная чаща быстро «проглатывает» эти звуки, оставляя отдыхающих наедине с собой и природой. Общее умиротворение и благоговение усиливает расположенный здесь храм Николая Чудотворца.

Храм Николая Чудотворца Наталия Николаева © ИА REGNUM

Храм Николая Чудотворца Наталия Николаева © ИА REGNUM Ворота к храму Наталия Николаева © ИА REGNUM

На выходе из леса Наталия Николаева © ИА REGNUM

На опушке Наталия Николаева © ИА REGNUM

Отметим, что посёлок Сосновка был образован в 1959 году и передан в административное подчинение Чебоксар в 1973 году. Его площадь превышает 1 тыс. гектаров. Всего в Заволжье насчитывается более 2,1 тыс. гектаров земель. Ранее здесь началась газификация, в результате участки стали ценны не только лесной тишиной, резким свежим воздухом и волжскими просторами, но и рыночной ценой. Отдыхающим остаётся только надеяться, что отдых в Заволжье останется таким же доступным, а лес не огородят железными заборами.

Сосны Наталия Николаева © ИА REGNUM Старый великан Наталия Николаева © ИА REGNUM