Чебоксары, 1 февраля 2021, 12:58 — REGNUM В столице Чувашии растёт популярность отдыха в Заволжье, которое всегда считалось центром загородного волжского отдыха в Чебоксарах. Зимой здесь почти не заметает снегом лыжные тропы, которые особенно активно утрамбовывают в выходные дни чебоксарцы, утомлённые городской суетой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лыжная аллея
Лыжная аллея
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Указатели для лыжников
Указатели для лыжников
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Лыжная медитация
В сосновом лесу
Лыжная медитация
Ирина Павлова
В сосновом лесу
Наталия Николаева © ИА REGNUM

Одним из центров загородного зимнего отдыха является посёлок Сосновка. Его облюбовали любители неторопливой лыжной прогулки, которая больше является медитацией на красоты соснового леса, и профессиональные спортсмены, которые лихо пролетают мимо и кажутся начинающим лыжникам суперменами. Для удобства лесной участок утыкан указателями с километражем, чтобы лыжники не только ориентировались между соснами, но и могли понять, сколько километров их пронесло по накатанным колеям.

Сосновый бор
Сосновый бор
Наталия Николаева © ИА REGNUM
После многокилометрового броска
После многокилометрового броска
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Зимняя радость
Снежный водопад
Зимняя радость
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Снежный водопад
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Указатель из дерева
Следы
Указатель из дерева
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Следы
Наталия Николаева © ИА REGNUM

Здесь же можно услышать рёв снегоходов, детский смех на горках, тявканье и рыки собак. Несмотря на это, лесная чаща быстро «проглатывает» эти звуки, оставляя отдыхающих наедине с собой и природой. Общее умиротворение и благоговение усиливает расположенный здесь храм Николая Чудотворца.

Храм Николая Чудотворца
Храм Николая Чудотворца
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Храм Николая Чудотворца
Ворота к храму
Храм Николая Чудотворца
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Ворота к храму
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На выходе из леса
На выходе из леса
Наталия Николаева © ИА REGNUM
На опушке
На опушке
Наталия Николаева © ИА REGNUM

Отметим, что посёлок Сосновка был образован в 1959 году и передан в административное подчинение Чебоксар в 1973 году. Его площадь превышает 1 тыс. гектаров. Всего в Заволжье насчитывается более 2,1 тыс. гектаров земель. Ранее здесь началась газификация, в результате участки стали ценны не только лесной тишиной, резким свежим воздухом и волжскими просторами, но и рыночной ценой. Отдыхающим остаётся только надеяться, что отдых в Заволжье останется таким же доступным, а лес не огородят железными заборами.

Сосны
Старый великан
Сосны
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Старый великан
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Скромные берёзки на сосновом фоне
Под защитой снега
Скромные берёзки на сосновом фоне
Наталия Николаева © ИА REGNUM
Под защитой снега
Наталия Николаева © ИА REGNUM