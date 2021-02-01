Красноярск, , 06:21 — REGNUM Всероссийский турнир по дзюдо памяти Геннадия Михеева пройдёт в Красноярске во Дворце спорта им. И. Ярыгина со 2 по 5 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве спорта.

В Красноярск на соревнования приедут дзюдоисты (юноши и девушки до 18 лет) из 75 регионов России. На данный момент заявки подали 864 спортсмена.

«Соревнования станут отборочными в состав сборной России по дзюдо среди спортсменов 2004—2006 годов рождения», — уточнили в министерстве спорта края.

Отметим, из-за коронавируса соревнования пройдут без зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Академии единоборств в Рязани открылся наглядно-информационный проект «Дзюдо — гибкий путь».

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