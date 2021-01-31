Хабаровск, , 18:38 — REGNUM Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, глава хабаровского «Регионального союза боевых искусств» Андрей Белоглазов прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что в незаконных акциях якобы призывают участвовать спортсменов.

По его словам, человек, который занимается спортом, тем более профессиональным, ведёт активную жизнь и приучен к дисциплине. В каждом виде спорта есть правила, в каждом виде спорта учат уважать тренеров, наставников и старших по возрасту, подчеркнул Белоглазов.

«Призывы участвовать в незаконных акциях — это преступление, настоящие спортсмены не поддаются на провокации», — сказал Белоглазов ИА REGNUM.

Так, добавил первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, 30−31 января в Хабаровске проходили соревнования по тхэквондо, в которых приняли участие более 250 человек. Спортсмены, которые хотят показать высокие результаты и ведут здоровый образ жизни, однозначно не будут участвовать в провокациях.

«Есть законные возможности выражать своё мнение. Те люди, которые занимаются подстрекательством молодёжи, — настоящие преступники», — резюмировал Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация, что на одном из сайтов появилось объявление о наборе спортсменов-инструкторов для участия в незаконных акциях в российских городах.

Отметим, что сегодня, 31 января, молодёжная организация Общероссийского народного фронта «Молодёжка ОНФ» совместно с известными спортсменами, олимпийцами и тысячами людей провела в российских регионах акцию «Спортивные выходные».

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