Самара, , 17:40 — REGNUM Нидерландский футбольный клуб «Витесс» изучает возможность приобретения полузащитника «Крыльев Советов» (Самара) Антона Зиньковского. Об этом 31 января «Чемпионату» сообщил источник, близкий к спортсмену.

«На сегодняшний день только «Витесс» вышел на связь с представителями игрока и изучает возможность его приобретения. Также на него претендуют «Химки» (Подмосковье)», — отметил источник.

В самарском клубе подтвердили переговоры нидерландцев о трансфере Зиньковского.

В этом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Зиньковский принял участие в 24 матчах, забил 8 голов, отдал 4 результативные передачи.