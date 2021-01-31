Варшава, , 17:22 — REGNUM Секундант бойца ММА Шамиля Мусаева (Россия) — Абус Магомедов рассказал, из-за чего Мусаев атаковал соперника Уроша Юришича (Словения) после выигранного боя на турнире KSW в Лодзи (Польша).

«Урош уже лет 5, скажем так, враждует с моим одноклубником Роберто Солдичем, — сказал Магомедов в интервью «СЭ». — Сейчас получилось так, что Шамиль у него [у Юришича] выиграл явно по очкам. Может, он [Юришич] не сдержал эмоции. … Он всю дорогу, как бой закончился, ходил и орал на всех. А Шамиль парень-то горячий».

Ранее Мусаев рассказал, что словенец допустил оскорбительное высказывание на религиозную тему в его адрес. По словам российского бойца, именно это послужило причиной драки между спортсменами, начавшейся после боя, в котором Мусаев одержал победу.