Москва, , 17:01 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) и «Аякс» (Амстердам) продвинулись в переговорах по трансферу полузащитника Квинси Промеса в российский клуб. Об этом 31 января сообщает AD.nl.

Стороны не пришли к соглашению, но удалось сделать большой шаг вперед, отмечает издание.

Промес выступал за красно-белых в 2014—2018 гг. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Ранее о деталях рассказал журналист нидерландского De Telegraaf Майк Вервей. Он отметил, что клубы не вели переговоры до 29 января, а Промес сам выходил на контакт с российским клубом.

«Позиция «Аякса» такова: если Промес хочет уйти, он уйдет. Но за приемлемые деньги, определять это будет клуб, а не Промес. В клубе не против переговоров Промеса со «Спартаком», в «Аяксе» дают такую свободу действий», — сообщил он.