Буэнос-Айрес, , 16:33 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси намерен подать в суд на издание El Mundo после публикации, раскрывающей сумму контракта спортсмена. Об этом 31 января сообщает RAC 1.

Отмечается, что представитель 33-летнего игрока готовит жалобу.

Ранее «Барселона» выступила с заявлением по поводу раскрытой El Mundo информации о контракте. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.

Как сообщало ИА REGNUM, El Mundo раскрыл детали контракта Месси в «Барселоне». Как следует из заметки, общая сумма выплат аргентинцу составит 556 млн евро.