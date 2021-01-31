Варшава, , 16:27 — REGNUM Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы (ЧЕ) по биатлону, пройдя дистанцию за 1 ч 1 мин. 23,7 сек., допустив 8 промахов. Континентальное первенство проходит в городе Душники-Здруй (Польша) с 27 по 31 января. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

II место заняла команда Германии (+30,7; 7), на III — украинские биатлонисты (+52,5; 10).

Сборная России заняла VII место (+1.50; 11).

Ранее РФ заняла III место в супермиксте на ЧЕ по биатлону.