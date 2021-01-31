Фалун, , 15:39 — REGNUM Российский лыжник Александр Большунов из-за падения не смог пройти квалификацию в спринте на этапе Кубка мира, который проходит в Фалуне (Швеция). Об этом 31 января сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что 24-летний российский спортсмен упал во время прохождения квалификации, в результате чего потерял шансы показать время в лучшей тридцатке.

При этом в финал соревнований пробился другой российский лыжник — Сергей Устюгов, показавший четвертый результат. Кроме него, в четвертьфинальных стадиях выступят спортсмены из РФ Александр Терентьев (14-е время), Глеб Ретивых (16-е) и Денис Филимонов (30-е).

В то же время у женщин в лыжном спринте квалификацию не прошла российская лыжница Юлия Ступак, которая занимает второе место в общем зачете Кубка мира.