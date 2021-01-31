Ливерпуль, Великобритания, , 15:37 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» намерен взять в аренду французского защитника лондонской команды «Вест Хэм» Иссу Диопа. Об этом 31 января сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «Ливерпуля» хочет усилить оборонительную линию команды, так как защитники команды — нидерландец Вирджил ван Дейк, британец Джо Гомес и камерунец Жоэль Матип, травмированы.

Также указывается, что в ливерпульском клубе хотят арендовать 24-летнего футболиста до конца нынешнего сезона с возможностью его выкупа по окончании срока аренды за €23 млн.

Отметим, Исса Диоп пришел в «Вест Хэм» летом 2018 года из «Тулузы» за € 25 млн. В нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах за лондонский клуб и не отметился в них никакими результативными действиями. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.