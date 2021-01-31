Барселона, Испания, , 11:52 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси по условиям контракта со своей командой в сумме заработает свыше €550 млн. Об этом 31 января сообщает газета El Mundo.

По данным источника, общая сумма, заработанная 33-летним футболистом по четырёхлетнему контракту с каталонской командой, составит €555 млн, в числе которых €115 млн — это подъемные и еще €78 млн — бонусы за то, что он не меняет команду.

Отметим, текущий контракт Месси, который является воспитанником «Барселоны», рассчитан до лет нынешнего года. Футболист шесть раз становился обладателем премии «Золотой мяч», четыре раз становился победителем Лиги чемпионов, серебряным призером чемпионата мира по футболу и десять раз чемпионом Испании.