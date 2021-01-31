Сан-Франциско, США, , 10:57 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Детройт Пистонз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Чейз Центр» в Сан-Франциско и закончилась победой хозяев со счетом 118:91.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший во встрече 28 очков. Его коллега по команде — лёгкий форвард Эндрю Уиггинс — смог набрать за игру 20 очков.

У «Детройта» самым результативным стал легкий форвард Джерами Грант, который набрал в матче 18 очков.

Отметим, в следующем матче «Голден Стэйт» 3 февраля сыграет с командой «Бостон Селтикс», а «Детройт» днем раньше встретится с клубом «Денвер Наггетс».