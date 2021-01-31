Бостон, США, , 10:57 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу гостей с минимальным преимуществом со счетом 95:96.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 30 очками и 9 подборами. Его коллега по команде — лёгкий форвард Джейлен Браун — набрал в матче 28 очков.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал форвард Энтони Дэвис, оформивший в матче дабл-дабл с 27 очками и 14 подборами. Еще 21 очко команде принес его коллега по клубу — лёгкий форвард Леброн Джеймс.

Отметим, в следующем матче «Лейкерс» 2 февраля сыграет с командой «Атланта Хоукс», а «Бостон» днем позже встретится с клубом «Голден Стэйт Уорриорз».