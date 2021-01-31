Нью-Йорк, США, , 10:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл в овертайме команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вратарь хоккейной команды «Питтсбург Пингвинз» (сс) Dan4th Nicholas

Игра прошла на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 4:5.

Основное время встречи закончилось вничью со счетом 4:2. У «Рейнджерс» голами отличились Брендан Лемье (14-я минута), Кевин Руни (28-я, в большинстве), Крис Крайдер (31-я) и российский нападающий Артемий Панарин (37-я). В составе «Пингвинз» шайбы забили Джейсон Цукер (8-я), Брэндон Танев (20-я), финский нападающий Каспери Капанен (30-я) и Джейк Гюнцель (50-я)

Победный гол в овертайме на счету форварда гостей Сидни Кросби (63-я).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отличился в матче одной результативной передачей. Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич не отметился результативными действиями, его коллега по кулуб — российский голкипер Александр Георгиев отразил 33 из 38 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Питтсбург» 2 февраля снова проведет встречу с «Рейнджерс».