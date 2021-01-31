Тампа, США, , 10:13 — REGNUM Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтингз» переиграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг»

Игра проходила на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

У «Тампы» голы на свой счет записали Тайлер Джонсон (24-я минута, в большинстве), Кэл Фут (27-я), шведский защитник Виктор Хедман (29-я) и Стивен Стэмкос (38-я, в большинстве).

В составе «Нэшвилла» шайбами отличились Райан Эллис (18-я, в большинстве), Мэтью Оливье (48-я, в большинстве) и Виктор Арвидссон (59-я, при игре 6×5).

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев отличился в матче двумя результативными передачами. Российский голкипер «Лайтингз» Андрей Василевский смог отразить 23 из 26 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Тампа» 2 февраля снова проведет встречу с «Нэшвиллом».