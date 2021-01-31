Филадельфия, США, , 09:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» обыграл в овертайме команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время встречи закончилось вничью со счетом 2:2. У хозяев голы забили чешский форвард Якуб Ворачек (4-я минута) и Кевин Хейз (14-я), у гостей — Джордан Эберле (28-я) и Скотт Мейфилд (32-я).

Победная шайба в овертайме на счету нападающего «Флайерз» Скотта Лотона (64-я).

Российский нападающий «Филадельфии» Иван Проворов отличился в матче одной результативной передачей. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 14 из 17 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» 1 февраля снова проведет встречу с «Айлендерс».