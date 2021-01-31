Роли, США, 31 января 2021, 09:32 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз»
(сс) Benjamin Reed

Игра состоялась на льду «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

У «Каролины» шайбы забили оформивший матче дубль Винсент Трочек (5-я минута и 7-я, в большиснтве) российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников (29-я, в большинстве) и Райан Дзингел (31-я, в большинстве).

Автором единственного гола «Далласа» стал Джо Павелски (50-я, в большинстве).

Российские нападающий «Далласа» Денис Груяьнов отличился в матче одной результативной передачей, еще один форвард «Старз», Александр Радулов, не отметился никакими результативными действиями. Их коллега по команде — российский голкипер Антон Худобин — смог отразить 12 из 16 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Каролина» 1 февраля снова сыграет с «Далласом».