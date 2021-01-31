Эдмонтон, Канада, , 09:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» обыграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

В составе «Эмонтона» шайбы забили немецкий форвард Доминик Кагун (12-я минута), Джош Арчибальд (20-я) и оформивший матче дубль, и принесший хозяевам победу, Коннор Макдэвид (27-я, в большинстве и 61-я).

У «Торонто» голами отличились Вильям Нюландер (18-я), Остон Мэттьюс (29-я) и Зак Хайман (30-я, в большинстве).

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев отличился в матче одной результативной передачей, его российский коллега по клубу — форвард Александр Барабанов — не отметился никакими результативными действиями за 07 минут 29 секунд игрового времени.

Отметим, в следующем матче «Эдмонтон» 1 и 3 февраля проведет встречи с командой «Оттава Сенаторз», а «Торонто» 2 и 4 февраля сыграет с клубом «Ванкувер Кэнакс».