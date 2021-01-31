Вильярреаль, Испания, , 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Вильярреал» и команда «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна сыграли боевую ничью в матче 21-го тура чемпионата Испании. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Дани Парехо, который отличился уже на 3-й минуте встречи. И только в компенсированное время, на 90+3-й минуте, шведский нападающий гостей Александер Исак смог сравнять счет и привести его этим к итоговому значению.

Отметим, по итогам матча в активе «Вильярреала» стало 35 очков, клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице испанской Примеры. У «Реал Сосьедад» 32 очка и шестое место.