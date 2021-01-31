Саутгемптон, Великобритания, , 08:36 — REGNUM Футбольный клуб из Бирмингема «Астон Вилла» переиграл команду «Саутгемптон» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на поле стадиона «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и закончилась победой гостей с минимальным счетом 0:1.

Автором единственного забитого во встрече мяча стал полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли, который отличился на 41-й минуте.

Отметим, по итогам матча «Астон Вилла» набрала 32 очка и находится на восьмом месте турнирной таблицы английской Премьер-лиги. У «Саутгемптона» 29 очков и одиннадцатое место.