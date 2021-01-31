Милан, Италия, , 08:35 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» нанес поражение с разгромным «сухим» счетом команде «Беневенто» в матче 20-го тура чемпионата Италии. Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и закончилась победой хозяев со счетом 4:0.

Голы в составе «Милана» забили аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес (57-я минута) и оформивший в матче дубль бельгийский нападающий Ромелу Лукаку (67-я и 78-я).

У «Беневенто» мяч в собственные ворота отправил форвард Риккардо Импрота (7-я).

Отметим, по итогам матча в активе «Интера» стало 44 очка, клуб находится на втором месте турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Беневенто» 22 очка и двенадцатая строчка.