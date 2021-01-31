Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпитлаз» обыграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 31 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 3:3. У «Кэпиталз» голами отличились шведский форвард Никлас Бекстрём (19-я минута), Тревор ван Римсдайк (26-я) и словацкий нападающий Рихард Паник (31-я). В составе «Бостона» шайбы забили форварды Ник Ритчи (38-я) и Брэд Маршан (47-я), а также защитник Чарли Макэвой (60-я, при игре 6×5).

Автором победного гола «Вашингтона» в овертайме стал российский нападающий и капитан и клуба Александр Овечкин (61-я).

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 2 февраля снова встретится с «Бостоном».