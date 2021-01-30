Фалун, , 21:36 — REGNUM Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, комментируя выступление в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция), сравнил российского спортсмена Александра Большунова с бульдозером.

«Большунов был очень хорош, к сожалению. Он тоже упал, но он же как бульдозер — поднялся, перешагнул через всех и побежал», — сказал он в эфире телеканала NRK.

Отвечая на вопрос, следовало ли норвежской команде взвинтить темп, когда Большунов упал, он заявил: «Мы не рассуждаем подобным образом — пытаться извлечь преимущество из чьей-то неудачи».

«Не думаю, что кто-то из нас так подумал», — подчеркнул спортсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, лыжник Александр Большунов выиграл классический масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) 30 января. Российский спортсмен прошел 15-километровую дистанцию за 35 мин. 16,3 сек. Второе место занял Йоханнес Клебо (Норвегия), уступивший 0,4 сек. Замкнул тройку лидеров Шур Рете (Норвегия) — 0,4 сек.

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