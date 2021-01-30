Берлин, , 20:04 — REGNUM Российский саночник Роман Репилов завоевал золото в соревнованиях мужчин на одноместных санях на чемпионате мира в Кёнигзее (Германия).

Российский спортсмен по итогам двух попыток показал время 1:37,810.

Второе место занял немец Феликс Лох (+0,062). Замкнул тройку австриец Давид Гляйршер (+0,217).

Российские саночники Семён Павличенко занял восьмое (+0,679), Александр Горбацевич — 13-е (+1,054).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 30 января, лыжник Александр Большунов (Россия) выиграл классический масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Накануне, 29 января, Большунов победил в индивидуальной гонке свободным стилем с раздельным стартом в Фалуне.

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