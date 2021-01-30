Стокгольм, , 18:07 — REGNUM Лыжница Юлия Ступак (Россия) завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российская спортсменка держалась в группе лидеров и выдала спринтерский финишный рывок, опередив соперниц в створе.

I место — у шведки Линн Сван, на III месте — Тереза Йохауг.

Ранее сообщалось, что Ступак вернулась в команду после болезни.

Отметим, что Яна Кирпиченко (РФ) заняла пятое место, отстав от Сван на 1,5 сек.