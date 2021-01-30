Стокгольм, 30 января 2021, 18:07 — REGNUM Лыжница Юлия Ступак (Россия) завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Российская спортсменка держалась в группе лидеров и выдала спринтерский финишный рывок, опередив соперниц в створе.
I место — у шведки Линн Сван, на III месте — Тереза Йохауг.
Ранее сообщалось, что Ступак вернулась в команду после болезни.
Отметим, что Яна Кирпиченко (РФ) заняла пятое место, отстав от Сван на 1,5 сек.