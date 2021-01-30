Москва, , 16:11 — REGNUM 5-кратная чемпионка мира по тяжелой атлетике, олимпийский призер Татьяна Каширина не вошла в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы (ЧЕ) по тяжелой атлетике.

«На апрельском ЧЕ могут выступить 10 спортсменок от одной страны, — заявил главный тренер женской команды Геннадий Аниканов. — Сейчас мы определились с 12 кандидатами в сборную … Это Надежда Панова (до 45 кг), Кристина Соболь (до 49 кг), Кристина Новицкая и Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё и Александра Козлова (до 59 кг), Анастасия Анзорова и Яна Кондрашова (до 64 кг), Яна Сотиева и Анастасия Романова (до 76 кг), Дарья Ахмерова и Дарья Рязанова (до 87 кг). Татьяна Каширина не включена в расширенный состав…».

Состав был сформирован по итогам Кубка страны в Старом Осколе.

По данным ТАСС, Каширина подозревается в допинговом нарушении и временно отстранена от участия в соревнованиях.

Чемпионат Европы пройдет в Москве с 3 по 11 апреля.