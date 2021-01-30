Москва, , 16:05 — REGNUM Российскую фигуристку Анастасию Шпилевую бросил партнер Григорий Смирнов. Об этом она рассказала 30 января «Матч ТВ».

По ее словам, Смирнов не захотел ждать, пока она восстановится после болезни — из-за коронавируса.

«Он устал находиться в неизвестности и будет искать новую партнершу. Для меня это стало сильным ударом. Я поняла, что не выйду на лед», — отметила она.

Фигуристка добавила, что обратилась за помощью к психологу и решила завершить карьеру.

Теперь она хочет получить высшее образование и стать тренером по фигурному катанию.

Шпилевая и Смирнов — победители Олимпийских игр— 2016 среди юниоров. В прошлом сезоне дебютировали в серии Гран-при и на этапе в Москве заняли шестое место.