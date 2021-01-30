Москва, , 15:56 — REGNUM Узбекский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Остон Урунов из-за травмы вынужден будет пропустить контрольный матч с ташкентской командой «Пахтакор». Об этом 30 января сообщает пресс-служба «красно-белых» на официальной странице московской команды в соцсети Twitter.

«Остон Урунов пропустит сегодняшний (матч) «Спартак» — «Пахтакор» из-за незначительной травмы опорно-двигательного аппарата», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что футболисту в настоящее время проводится полное медицинское обследование, в ходе которого он тренируется по индивидуальной программе.

Отметим, контрольный матч с участием команд «Спартак» и «Пахтакор» состоится позднее 30 января в ОАЭ, где оба клуба находятся на тренировочных сборах.