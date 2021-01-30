Мадрид, , 15:13 — REGNUM Тесты двух игроков мадридского футбольного клуба «Атлетико» показали положительный результат. Об этом 30 января сообщает пресс-служба мадридской команды.

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Уточняется, что SARS-CoV-2 заразились бельгийский полузащитник Янник Карраско и защитник Марио Эрмосо. Также указывается, что в настоящее время оба заразившихся футболиста находится на самоизоляции.

Отметим, на данный момент «Атлетико» является лидером в турнирной таблице испанской Примеры с 47 очками в активе и опережая следующий вторым «Реал» на семь очков. 31 января команда сыграет с клубом «Кадис».