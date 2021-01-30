Рим, , 14:45 — REGNUM Главный тренер римского футбольного клуба «Рома» Паулу Фонсека может в ближайшем времени покинуть занимаемый им пост. Об этом 30 января сообщает Il Messaggero.

По данным источника, спортивный директор римской команды Тьяго Пинто провел встречи с бывшим главным тренером туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри о возможности назначения его на должность главного тренера «Ромы», а также с агентом Фали Рамадани, который представляет интересы бывшего наставника лондонского «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри.

При этом указывается, что Сарри также является одной из кандидатур на пост главного тренера «Ромы».

Отметим, Маурицио Сарри уволили с поста главного наставника «Ювентуса» после того, как туринский клуб в прошлом сезоне проиграл команде «Лиона» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылетел из дальнейшего розыгрыша.