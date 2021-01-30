Варшава, , 14:44 — REGNUM Российская биатлонистка Лариса Куклина заняла четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы (ЧЕ), который проходит в польском городе Душники-Здруй. Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом первой в гонке преследования стала польская спортсменка Камила Жук, прошедшая дистанцию за 29 минут 12,7 секунды и ни разу не промахнувшаяся на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла норвежская спортсменка Каролин Эрдаль, отставшая от лидера на +13,4 секунды и допустившая три промаха. Третье — еще у одной спортсменки из Норвегии Оснэ Скреде, отставшей от победительницы на +16,2 секунды и также три раза промахнувшейся.

Четвёртый результат Куклиной составил +18,3 секунды ко времени победительницы при трех промахах.

Отметим, позднее в субботу 30 января состоится гонка преследования на 12,5 км у мужчин.