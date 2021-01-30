Рим, , 14:07 — REGNUM Миланский футбольный клуб «Интер» и римская команда «Рома» не смогли договориться об обмене боснийского нападающего римлян Эдина Джеко на чилийского форварда миланцев Алексиса Санчеса. Об этом 30 января сообщает сайт спортивного журналиста Джанлука Ди Марцио.

Уточняется, что римскую команду не устроила финансовая часть такого обмена и потому пока переговоры по сделке пока приостановлены.

При этом ранее стало известно о том, что команды ведут переговоры о таком обмене. При этом, по данным Transfermarkt, цена Санчеса составляет € 10 млн, цена Джеко € 8 млн, а потому не исключалась возможность доплаты со стороны «Ромы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за конфликта с главным тренером «Ромы» Паулу Фонсека Эдин Джеко тренируется отдельно от основного состава команды и лишен капитанской повязки.