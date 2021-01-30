Нью-Йорк, США, , 13:28 — REGNUM Рейтинг игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые летом нынешнего года могут перейти в статус свободных агентов, составленный 30 января журналом The Hockey News, возглавил российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

При этом 35-летний форвард «Кэпиталз» стал единственным российским игроком в списке из тридцати хоккеистов.

Вторым в рейтинге идет защитник «Королина Харрикейнз» Даги Хэмилтон, третьим — шведский нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског. Также четвертое место занял финский голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, пятое — форвард Тэйлор Холл из «Баффало Сэйбрз».

Напомним, Александр Овечкин является воспитанником московской команды «Динамо» и играет за «Вашингтон» с 2005 года, а в 2018 году стал вместе с клубом обладателем Кубка Стэнли. Также он три раза становился наиболее ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз «Тед Линдсей эворд» (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз — «Арт Росс трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).