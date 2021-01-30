Манчестер, Великобритания, , 13:28 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола занял первое место в рейтинге в мире лучших действующих тренеров, обнародованном 30 января порталом Clubelo.

Также в пятерку лучших футбольных тренеров вошли главный наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, тренирующий «Ливерпуль» Юрген Клопп и Ральф Рангник.

Кроме того, в списке присутствуют два российских специалиста: Курбан Бердыев (27-е место) и Юрий Семин (37-е).

Напомним, Хосеп Гвардиола пришел в «МС» после того, как был главным наставником мюнхенской команды «Бавария» с 2013 по 2016 год.