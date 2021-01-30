Барселона, Испания, , 12:30 — REGNUM Французский защитник футбольного клуба «Барселона» Жан-Клер Тодибо может перейти в состав команды «Ницца». Об этом 30 января сообщает Nice-Martin.

По данным источника, на данный момент переговоры между двумя командами о переходе 21-летнего футболиста почти закончены. При этом ожидается, что игрок сможет сыграть за «Ниццу» уже 31 января в матче французской Лиги 1 с командой «Сент-Этьен».

Отметим, Жан-Клер Тодибо перешел в «Барселону» зимой 2019 года из команды «Тулуза» €1 млн и с октября минувшего года выступал на правах аренды в лиссабонской «Бенфике», где ему не предоставляли достаточное количество игровой практики. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года.