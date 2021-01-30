Манчестер, Великобритания, , 12:29 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» может приобрести в свой состав французского полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом 30 января сообщает «Чемпионат», со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.

По информации источника, манчестерский клуб намерен сконцентрироваться на покупке 23-летнего футболиста в случае, если не сможет купить английского полузащитника дортмундской команды «Боруссия» Джейдона Санчо.

Отметим, в нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл в составе «Барселоны» в 21 матче и смог отметиться в них шестью забитыми мячами и тремя голевыми пасами.