Мельбурн, Австралия, , 12:29 — REGNUM Министр спорта австралийского штата Виктория Мартин Пакула рассказал, какое количество болельщиков сможет присутствовать на матчах Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Его слова 30 января приводит агентство Reuters.

По словам Пакулы, в первые восемь дней на матчах Australian Open смогут присутствовать каждый день до 30 тысяч зрителей, а в остальные шесть — по 25 тысяч (по 12,5 тыс. в дневную и ночную сессию).

«Это будет означать, что за 14 дней у нас будет до 390 тыс. зрителей, это примерно 50% от среднего показателя за последние годы», — сказал он.

При этом министр спорта Виктории отметил, несмотря на то, что это не будет тем же самым, что было в последние несколько лет, данное событие станет наиболее значительным событием со зрителями, которое происходило в мире на протяжении последних месяцев.

Отметим, турнир Australian Open, являющийся первым в сезоне из серии Большого шлема, состоится в Мельбурне с 8 по 21 февраля.