Обнинск, Калужская область, , 12:28 — REGNUM 24 межрегиональный зимний мотокросс на приз Первого наукограда России стартовал сегодня, 30 января в Обнинске Калужской области. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент мотоклуба «Обнинск» Алексей Быков.

Мотогонки Vestnik-obninsk.ru

По его словам, соревнования проходят на спортивных трассах в районе плотины на реке Протва. Старты проводятся в два заезда для каждого класса мотоциклов. Спортсмен, заявившийся в двух классах, в одном из классов выступает вне зачета. Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места в каждом классе мотоциклов, награждаются призами, кубками, медалями. Участники в номинациях «самый юный» и «самый старший» будут награждены медалями и призами. В связи с текущей эпидемической обстановкой, вызванной пандемией новой корона вирусной инфекцией соревнования проходят с ограниченным количеством зрителей. «Традиционный зимний мотокросс в Обнинске проводится с целью патриотического воспитания и приобщения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, популяризации мотоциклетного спорта и пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивного мастерства», — сказал Алексей Быков.

Организаторами соревнований выступили администрация города, Обнинский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ России Калужской области, мотоклуб «Обнинск», спортивная школа олимпийского резерва «Квант» и компания «SINTEC Lubricants».

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском Обнинске стартовал традиционный зимний мотокросс

Читайте развитие сюжета: В Калужской области на зимнем мотокроссе травмирован 8-летний участник