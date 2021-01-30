Белгород, , 11:58 — REGNUM Мероприятия, посвящённые 25-летию Паралимпийского комитета России, пройдут в мае 2021 года в Белгороде. Регион, как принимающая сторона, готов выполнить все обязательства, сообщает пресс-служба правительства области.

Врио губернатор Вячеслав Гладков и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин провели рабочую встречу 29 января. Стороны договорились, что Белгород станет местом празднования 25-летия Паралимпийского комитета России. Торжества пройдут с 14 по 16 мая.

«Мы планируем совместить открытие многофункциональной арены с этой торжественной датой. Для нас это большая честь. Приедут люди, которые прославляют нашу страну, являются многократными чемпионами мира, паралимпийскими чемпионами. У нас с вами пять тысяч детей-инвалидов. Безусловно, спорт является возможностью сформировать устойчивую жизненную позицию. Когда есть возможность посмотреть на человека, который выиграл олимпиаду, это огромная мотивация для наших белгородских семей», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

В Белгородской области к 2022 году построят Центр адаптивного спорта. Из областного бюджета на его возведение направят более 300 млн рублей. Владимир Лукин подчеркнул, что Паралимпийский комитет также готов оказывать помощь в строительстве.