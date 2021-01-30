Уэст-Бромидж, Великобритания, , 11:28 — REGNUM Турецкий хавбек футбольного клуба из Виго «Сельта» Окай Йокушлу может перейти в состав команды «Вест Бромвич». Об этом 30 января сообщает TEAMtalk.

Уточняется, что команда из Виго приняла предложение «Вест Бромвич» о переходе 26-летнего футболиста и теперь английскому клубу необходимо согласовать условия личного контракта с игроком.

Отметим, в текущем сезоне Окай Йокушлу сыграл в составе «Сельты» в 14 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.