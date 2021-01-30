Мадрид, , 12:13 — REGNUM Во время летнего траснферного окна мадридский футбольный клуб «Реал» попытается заполучить в свой состав нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом 30 января сообщает Marca.

По данным издания, парижская команда рассматривает вариант расстаться с 22-летним игроком, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года. В случае, если футболист не будет продлевать соглашение с клубом, «ПСЖ» намерен продать его за €150 млн.

Также отмечается, что у «Реала» есть €125 млн на трансферы, однако также, возможно, мадридцам придется продать несколько игроков. При этом в испанской команде знают об интересе «ПСЖ» к бразильскому хавбеку Винисиусу и бельгийскому голкиперу Тибо Куртуа. Отмечается, что бельгийца «Реал» продавать не собирается, а бразильца может задействовать в таких переговорах.

Отметим, Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году из «Монако». В нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 17 матчах и отметился в них 14 голами и шестью результативными передачами.