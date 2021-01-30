Ливерпуль, Великобритания, , 10:34 — REGNUM Бразильский хавбек ливерпульского футбольного клуба «Эвертон» Бернард может в скором времени стать игроком команды из Эр-Рияда «Аль-Наср». Об этом 30 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, на данный момент саудовский клуб уже согласовал условия личного контракта 28-летнего футболиста и идут переговоры о сделке по переходу игрока.

Отметим, Бернард перешел в «Эвертон» летом 2018 года из донецкой команды «Шахтер» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне сыграл за ливерпульский клуб в шести матчах и отметился в них одним забитым мячом.