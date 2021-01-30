Вулвергемптон, Великобритания, , 10:34 — REGNUM Итальянский форвард футбольного клуба «Вулверхэмптон» Патрик Кутроне может в скором времени перейти в команду «Валенсия». Об этом 30 января сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, в настоящее время стороны достигли продвинутой стадии переговоров о переходе 23-летнего футболиста.

При этом ранее стало известно, что к игроку проявляет интерес команда «Удинезе».

Отметим, в нынешнем сезоне Патрик Кутроне играл на правах аренды за флорентийский клуб «Фиорентина», однако итальянская команда расторгла соглашение и вернула его в «Вулверхэмптон». В общей сложности нападающий сыграл в 19 матчах за обе команды и не отметился в них никакими результативными действиями.