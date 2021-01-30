Тампа, США, , 10:33 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» переиграл команду «Торонто Рэпторз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Амали-Арена» в Тампе и закончилась победой «Кингз» со счетом 124:126.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, набравший в матче 32 очка. Его коллега по клубу — разыгрывающий Фред Ванвлит — набрал за игру 24 очка.

У «Сакраменто» самым результативным оказался легкий форвард Харрисон Барнс, который набрал в матче 26 очков. Его 24 очка принес «Кингз» разыгрывающий Де'Аарон Фокс.

Отметим, в следующем матче «Сакраменто» 31 января сыграет с командой «Майами Хит», а «Торонто» в этот же день встретится с клубом «Орландо Мэджик».