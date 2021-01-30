Новый Орлеан, США, , 09:41 — REGNUM Баскетбольный клуб «Нью-Орлеан Пеликанз» переиграл команду «Милуоки Бакс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и закончилась победой хозяев со счетом 131:126.

При этом самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший в матче впечатляющий дабл-дабл с 38 очками и 11 подборами. Его коллега по клубу — разыгрывающий Джру Холидэй — набрать за игру 22 очка.

В составе «Пеликанз» наиболее результативным оказался легкий форвард Брэндон Ингрэм, который набрал в матче 28 очка. Еще 25 очков принес «Нью-Орлеану» разыгрывающий Эрик Бледсо.

Отметим, в следующем матче «Нью-Орлеан» 31 января сыграет с командой «Хьюстон Рокетс», а «Милуоки» в этот же день проведет встречу с клубом «Шарлотт Хорнетс».